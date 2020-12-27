اليوم.. بدء عمل الجسات الأرضية لإدخال الغاز الطبيعي إلى شبرا النملة

تبدأ شركة غاز مصر بمحافظة الغربية اليوم الأحد في عمل الجسات الأرضية اللازمة للبدء في تنفيذ أعمال مشروع إدخال الغاز الطبيعي لقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا.ومن جانبة أكد المهندس على عز عضو مجلس النواب، أن العمل الفعلي في حفر الشوارع سيبدأ اعتبارا من الأسبوع القادم مع بداية يناير 2021.وأضاف "عز" أنه بخصوص قرية منيل الهويشات المجاورة للقرية، فما زالت شركة غاز مصر في انتظار موافقة مديرية الطرق على بدء التنفيذ، والتي سيتم الانتهاء منها قريباََ.وكانت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" أعلنت عن خطة توصيل الغاز الطبيعي بعدادات مسبوقة الدفع حتى نهاية عام 2021 بنطاق محافظة الغربية داخل 27 قرية ومدينة.