مناقشة «ما كان في الإمكان كان» في «مركز إبداع الست وسيلة» اليوم

يختتم بيت الشعر «مركز إبداع الست وسيلة»، فعالياته لعام 2020، بمناقشة ديوان «ما كان في الإمكان كان» للشاعر الدكتور حسن طلب، اليوم الأحد، في الساعة السادسة مساء، بمقره بالأزهر.ويشارك في الأمسية من النقاد والشعراء حسن طلب، شعبان يوسف، يسرى عبد الله، فاطمة الصعيدى، نانسي إبراهيم، نهى مختار، السمّاح عبد الله.و حسن طلب شاعر مصري، تدرج في السلك الجامعى حتى أصبح عضو هيئة تدريس بكلية الآداب جامعة حلوان حاليا. نائب رئيس تحرير مجلة إبداع. عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.حصل على ليسانس الآداب، قسم الفلسفة، جامعة القاهرة، 1968. وماجستير في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1984. أكمل الدكتوراه في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1992.