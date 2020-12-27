رئيس «القابضة للشرب» يتابع أعمال إصلاح خط مياه الشرب بالزمالك

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 600 مم، وخط صرف صحى قطر 300 مم بمنطقة الزمالك، يرافقه كلا من المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس عادل حسين رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة.وبحسب بيان للقابضة، وجه رسلان بسرعة إنهاء أعمال الإصلاح، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة.وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه حدث كسر لخطى مياه الشرب والصرف الصحى داخل منطقة أعمال المترو بالمنطقة، وجارى إنهاء أعمال الإصلاح ومتوقع الانتهاء خلال 4 ساعات، موضحا أن التأثير شمل منطقة الزمالك الشمالية.وأعربت الشركة فى بيانها، عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها، وأكدت توفير سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.