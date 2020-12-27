متوقع صدور قرارات وتغليظ عقوبات.. اجتماع طارئ لـ«عليا كورونا»

تعقد اللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا، اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ورئيس اللجنة؛ لمناقشة الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات، وذلك حسبما كشفه مستشار رئيس الجمهورية للصحة، الدكتور عوض تاج الدين.ويتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمرًا صحفيًا، يوجه من خلاله خطابًا للمواطنين بتداعيات الموقف الحالي ومدى جاهزية الحكومة للتعامل مع الأزمة، والكشف عن إجراءات جديدة سيتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.كما يتوقع أيضًا مناقشة رئاسة الوزراء واللجنة إجراءات تشديد عقوبات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ودفع تطبيقها بشكل عاجل على المخالفين، إضافة للإعلان عما توصلت إليه اللجنة خلال انعقادها اليوم.