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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسلات 2021 الموسم الشتوي جاهزة للعرض .. ولؤلؤ اليوم

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:58 م
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
محمد قدري
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تستعد قنوات المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرض مجموعة من الأعمال الدرامية التي أصبحت جاهزة للعرض ضمن مسلسلات 2021 الموسم الشتوي ووصل عدد الأعمال الجاهزة حاليا إلى 3 مسلسلات.

مسلسلات 2021 الموسم الشتوي

يستعد الجمهور المصري لسلسلة جديدة من مسلسلات 2021 الموسم الشتوي فخلال الأيام الماضية انتهى الفنان أحمد رزق وطاقم عمل مسلسله "في يوم وليلة" من تصوير المسلسل بالكامل ودخل حاليا مرحلة المونتاج والمكساج لتجهيزه للعرض خلال الأسابيع القادمة ويشارك في بطولته كلا من نضال الشافعي، وداليا مصطفى، وأيتن عامر، ومحمد جمعة، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله، وسوسن بدر، وأشرف زكي، وهو من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن إخراج شيرين عادل، والمسلسل عبارة عن محاولة فك لغز قضية قتل وسط أجواء من الرومانسية بين رزق وداليا.

وقارب الفنان أحمد صلاح حسني على الانتهاء تماما من تصوير مسلسله الجديد تحت اسم مبدئي "الدايرة" من إنتاج سينرجي وهو عبارة عن 45 حلقة، ومن المقرر عرضه بداية العام الجديد في ثاني تجار "حسني" في البطولة المطلقة بعد ختم النمر، ويشاركه في المسلسل الجديد الذي يعالج بعض القضايا النفسية الناتجة عن المشكلات الأسرية عدد من الفنانين منهم إيمان العاصى، وإيناس كامل، ومي القاضي، ومحمد علاء، وإسلام جمال، ومحمد علي رزق، ومها أبو عوف ومن تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسلات الـ 45 حلقة حاضرة

ويتبقى للفنانة الشابة هنا الزاهد أسابيع قليلة للانتهاء من تصوير مسلسله وبطولتها المطلقة الأولى "حلوة الدنيا سكر" من إنتاج سينرجي وكي ميديا وتقدم 9 قصص مختلفة كل قصة مكونة من 5 حلقات ويشاركها عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف خلال الأحداث، ومن المقرر عرضه خلال الأسابيع القادمة أيضا، وياتي ذلك في ظل عرض البطولة المطلقة للفنانة مي عمر اليوم الأحد عبر قنوات أون.

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