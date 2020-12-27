السجل الأسود لحقوق الإنسان في تركيا خلال 2020

قالت شبكة دويتشه فيليه الألمانية، إن عام 2020 كان عام مليء بانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث مرت تركيا بعام آخر من المحاكمات الجائرة والاعتقالات المطولة وسوء المعاملة في السجون ومزاعم التعذيب مع انتشار جائحة كورونا.ورصدت الشبكة الألمانية أهم الانتهاكات التي تمت في 2020 تحت قبضة أردوغان، حيث واصلت السلطات التركية اعتقال وإدانة الصحفيين والسياسيين المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتبروا معارضين سياسيين دون أدلة دامغة على نشاط إجرامي.وكان أبرز المعارضين رجل الأعمال عثمان كافالا، الذي اعتقل لأول مرة في 18 أكتوبر 2017، حيث أمضى عامًا آخر في السجن دون إدانته بارتكاب جريمة، وبينما تمت تبرئته وإطلاق سراحه في وقت سابق من هذا العام، إلا أنه تم القبض عليه بتهمة منفصلة بعد فترة وجيزة.معارض آخر، وهو صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، لا يزال في السجن على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2018 بالإفراج عنه.مصطفى كوجاك، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد لمحاولته الإطاحة بالنظام الدستوري، قام بإضراب عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة، وفي في 24 أبريل، توفي في اليوم 297.و في إضراب آخر عن الطعام بدوافع مماثلة، توفيت هيلين بوليك، عضو الفرقة الموسيقية اليسارية Grup Yorum، في 3 أبريل بعد 288 يومًا، بينما توفي عازف الجيتار في المجموعة إبراهيم كوكجيك في 7 مايو بعد 323 يومًا.كما اعتُقل الصحفيان عدنان بلن وجميل أوغور 9 أكتوبر بعد نشر قصة عن اثنين من القرويين، سيرفيت تورغوت وعثمان شيبان، تم إلقاؤهما من مروحية عسكرية وهي تحلق بعد اعتقالهما خلال عملية نفذها جنود أتراك في محافظة وان.وحديثا هذا الأسبوع، حكمت محكمة تركية على الصحفي التركي المنفي كان دوندار بالسجن لأكثر من 18 عامًا بتهمة تأمين معلومات سرية بتهمة التجسس وأكثر من ثماني سنوات بتهمة مساعدة جماعة إرهابية.كما كشفت تقارير موثوقة عن شكاوى تتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على مدار العام، وربما كان آخر هذه الشكاوى، شكاوى تفتيش السجينات في السجون التركية والزوار وهم عراة.