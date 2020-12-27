428 ألفا إجمالي إصابات كورونا في سويسرا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 428 ألفا و197 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 7193 حالة. وتعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا311 ألفا و500 شخص من المصابين.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 43 أسبوعا.