مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى إطلاق نار بالولايات المتحدة

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون، بحادث إطلاق نار داخل صالة بولينج بولاية إلينوي الأمريكية.وصرح قائد شرطة مدينة روكفورد دان أوشي، في مؤتمر صحفي، بأن مسلحًا فتح النار داخل صالة دون كارتر لانيس للبولينج بولاية إلينوي، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.وأوضح «أوشى»، خلال المؤتمر، أن السلطات فى المدينة احتجزت شخصًا له علاقة بالحادثة.ولم يكشف «أوشى» على الفور عن معلومات إضافية حول الشخص المحتجز أو الضحايا، قائلًا «لا يعتقد أن أيًا من الضباط أطلقوا نيران أسلحتهم خلال الحادثة».