الفلبين تفرض قيودا لمكافحة السلالة الجديدة من كورونا

مددت الفلبين حظرا على الرحلات الجوية من بريطانيا وأمرت بفرض حجر صحي صارم على المسافرين القادمين من دول أخرى سجلت حالات إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا، حسبما قال المتحدث الرئاسي اليوم الأحد.وأمر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في وقت سابق بعدم السماح لأي رحلات جوية من بريطانيا بالهبوط في البلاد حتى 31 ديسمبر.وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي إن الحظر قد تم تمديده لأسبوعين آخرين بعد ليلة رأس السنة الجديدة.وقال المتحدث: "تمت الموافقة أيضا من جانب الرئيس دوتيرتي على توصيات... للحجر الصحي الإلزامي الصارم لمدة 14 يوما للمسافرين القادمين من البلدان أو المناطق التي تسجل حالات إصابة بالسلالة الجديدة من كوفيد19-، ومن بينها هونج كونج وسنغافورة وأستراليا".وأشار روكي إلى أنه سيتم فرض الحجر الصحي حتى لو كانت نتائج فحوص كورونا الخاصة بالمسافرين سلبية.وفي اجتماع مع مسؤولين حكوميين وخبراء في الأمراض المعدية مساء أمس السبت، قال دوتيرتي إنه مستعد لفرض بروتوكولات إغلاق أكثر صرامة في الفلبين إذا انتشرت سلالة كورونا الجديدة في البلاد.وسجلت الفلبين إجمالي 469 ألفا وخمس حالات إصابة بفيروس كورونا حتى يوم السبت، وفقا لوزارة الصحة. وأضافت أن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس بلغ 9067 حالة.