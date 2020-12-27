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رئيس التحرير التنفيذي
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«كونسيلر ووكريم الأساس».. مستحضرات مكياج ضرورية لحفل الكريسماس

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:11 ص
مستحضرات مكياج
مستحضرات مكياج
هويدا سعيد
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أيام قليلة ونستقبل العام الجديد، ولهذا اليوم طقوس متعددة للاحتفال به خاصة من الناحية الجمالية، ويجب أن تكوني مختلفة ومميزة في حفل نهاية العالم، فإذا كنت ترغبين في تنفيذ مكياج حفل نهاية العام بنفسك، فلا بد أنك بحاجة الى مستحضرات مكياج أساسية لكي تحصلي على النتيجة التي ترغبين بها، وتقدم خبيرة التجميل إيمان رمضان، مجموعة من أساسيات مكياج راس السنة.

1- كريم الأساس:

للتغطية المثالية للبشرة، وهي الخطوة الأهم لمكياج رأس السنة، يجب عليك استخدام كريم أساس لتغطية الشوائب من البشرة، وأنواع مميزة تنساب على البشرة لتمنحها مظهرًا متألقًا ولامعًا من دون أن تبدو دهنية.


2- كونسيلر:
لإضفاء لمسة مشرقة على مكياجك، أنت تحتاجين بالتأكيد الى الكونسيلر، فهو يعمل على إخفاء العيوب والشوائب في محيط العين، وخصوصًا الهالات السوداء والانتفاخات.


3- ماسكرا:

لا يمكن الاستغناء عن ماسكرا العين والتي لا يكتمل مكياج العين من دونها، فهي تطيل الرموش وتكثفها وتعطي لها مظهرا جذابا، واستخدمي على سبيل المثال ماسكرا ذات الفرشاتين تساعدك في الحصول على رموش طويلة وكثيفة كالرموش الاصطناعية تمامًا.

4- أحمر الشفاه:

احمر الشفاه وخاصة اللون الأحمر لا غني عنه في نهاية العام حيث تحتاجين الى أحمر شفاه يدوم طويلًا ويعزز من جمال شفتيك، ويضفي البريق عليهما، فا يمكن أن تستخدمي احمر شفاه البرغندي المات


5- البلاش:

ولاكتمال الطلة في حفل نهاية العام، لا بد من استخدام البلاش، فهو يضيء وجهك ويمنح بشرتك توهجًا طبيعيا.

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