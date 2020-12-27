«كونسيلر ووكريم الأساس».. مستحضرات مكياج ضرورية لحفل الكريسماس

1- كريم الأساس:

2- كونسيلر:

3- ماسكرا:

4- أحمر الشفاه:

5- البلاش:

أيام قليلة ونستقبل العام الجديد، ولهذا اليوم طقوس متعددة للاحتفال به خاصة من الناحية الجمالية، ويجب أن تكوني مختلفة ومميزة في حفل نهاية العالم، فإذا كنت ترغبين في تنفيذ مكياج حفل نهاية العام بنفسك، فلا بد أنك بحاجة الى مستحضرات مكياج أساسية لكي تحصلي على النتيجة التي ترغبين بها، وتقدم خبيرة التجميل إيمان رمضان، مجموعة من أساسيات مكياج راس السنة.للتغطية المثالية للبشرة، وهي الخطوة الأهم لمكياج رأس السنة، يجب عليك استخدام كريم أساس لتغطية الشوائب من البشرة، وأنواع مميزة تنساب على البشرة لتمنحها مظهرًا متألقًا ولامعًا من دون أن تبدو دهنية.لإضفاء لمسة مشرقة على مكياجك، أنت تحتاجين بالتأكيد الى الكونسيلر، فهو يعمل على إخفاء العيوب والشوائب في محيط العين، وخصوصًا الهالات السوداء والانتفاخات.لا يمكن الاستغناء عن ماسكرا العين والتي لا يكتمل مكياج العين من دونها، فهي تطيل الرموش وتكثفها وتعطي لها مظهرا جذابا، واستخدمي على سبيل المثال ماسكرا ذات الفرشاتين تساعدك في الحصول على رموش طويلة وكثيفة كالرموش الاصطناعية تمامًا.احمر الشفاه وخاصة اللون الأحمر لا غني عنه في نهاية العام حيث تحتاجين الى أحمر شفاه يدوم طويلًا ويعزز من جمال شفتيك، ويضفي البريق عليهما، فا يمكن أن تستخدمي احمر شفاه البرغندي الماتولاكتمال الطلة في حفل نهاية العام، لا بد من استخدام البلاش، فهو يضيء وجهك ويمنح بشرتك توهجًا طبيعيا.