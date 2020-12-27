اليوم.. استكمال نظر دعوى التحفظ على أموال مرسي و88 آخرين من «الإخوان»

تستكمل محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بمعابدين، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، وتطالب بالتصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر التنظيم، ونقلها لخزانة الدولة.وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية، دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.وشملت الدعوى كلا من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.