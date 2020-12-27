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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تستعد للدخول فى إغلاقها الثالث ضد كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
إسرائيل كورونا
إسرائيل كورونا
وكالات
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تدخل إسرائيل مساء اليوم الأحد، إغلاقًا صحيًا هو الثالث منذ تفشى جائحة كورونا.

وسيستمر الإغلاق أسبوعين على الأقل، وسط توقعات بأن يتم تمديده ليستمر ثلاثة أو أربعة أسابيع، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلي.

ويحظر بموجب الإغلاق الابتعاد عن المنازل لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد، باستثناء أماكن العمل الحيوية أو لتلقي علاج طبي أو اللقاح ضد كورونا.

ويسمح لعشرة أشخاص على الأكثر بالتجمهر في منطقة مسقوفة، ولعشرين شخصًا على الأكثر في الهواء الطلق.

وستستمر الدراسة في رياض الأطفال وبعض الصفوف، بينما ستغلق جميع المصالح التجارية أبوابها ما عدا الحيوي منها.

وانطلقت في إسرائيل الأحد الماضي حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا.

وكانت إسرائيل قد نجحت نسبيًا في احتواء فيروس كورونا في الربيع، بعدما فرضت الحكومة إغلاقًا صارمًا في وقت مبكر.

ولكن مع المسارعة لتخفيف التدابير ارتفعت مستويات الإصابات بصورة كبيرة، ففرضت الحكومة إغلاقًا ثانيًا في منتصف سبتمبر.

وبداية من منتصف أكتوبر، بدأت الحكومة بالتخفيف التدريجي لقيود الإغلاق الثاني، إلا أن الإصابات عاودت الارتفاع مجددًا.

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