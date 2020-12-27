وزير النقل يتفقد أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم.وتابع الوزير معدلات التنفيذ في كافة القطاعات بالطريق، وكذلك التقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والغاز).كما اطلع على التقدم في سير الإجراءات التي تقوم به الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.وشاهد الوزير يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالة عدد من المباني المخالفة الواقعة في حرم الطريق والتي تعوق أعمال التطوير.وأكد وزير النقل خلال الجولة على ضرورة الاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري وكذلك التنسيق المستمر مع المحافظات ومديريات الأمن المختصة لإزالة الإشغالات المتواجدة على الطريق حتى لاتعيق أعمال التطوير وحتى لا تشوه المظهر الحضاري للطريق مع ضرورة استمرار العمل على مدار 24 ساعة، وأن يتم تكثيف الأعمال في كل المناطق المفتوحة للعمل والتي ليس بها عوائق لسرعة الانتهاء منها وأن المناطق التي يتم الانتهاء من نقل المرافق بها يتم تطويرها فورا.وأوضح أن هناك قطاعات جاري رصفها وأخرى تم الانتهاء منها بالفعل مثل قطاع الاوتوستراد نفق سعد الدين الشاذلي بطول 28 كيلومتر، لافتا إلى أنه تم البدء في أعمال رفع كفاءة وتطوير منظومة الانارة باستخدام اعمدة الهاى ماست للمسافات من السلام إلى المرج ومن الاوتوستراد إلى المريوطية.وأشار وزير النقل إلى أن الطريق الدائري يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يمر عليه مايقرب من 213 ألف سيارة يوميًا، مشيرا إلى أن أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات خاصة مع الاهمية الكبيرة للطريق الدائرى الذى يربط بين كافة محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلى محافظات الجمهورية وحيث تم التخطيط لتطوير وتوسعة الطريق ليصبح بعدد 7 حارات بكل اتجاه عدا كوبري المنيب 8 حارات بكل اتجاه بالإضافة الى وصلة صحراء الأهرام ( من صحراء الأهرام حتي طريق الواحات بطول 8 كم).