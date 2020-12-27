مركبات في اللحوم المصنعة تسبب أزمات تنفسية للأطفال

أكد بحث أمريكي حديث إن المركبات الالتهابية الموجودة في اللحوم المطبوخة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بـ"أزيز" الأطفال.والمركبات الإلتهابي، المعروفة باسم المنتجات النهائية المتقدمة للجليكيشن أو AGEs باختصار، هي منتجات ثانوية للطهي بدرجة حرارة عالية، مثل الشواء أو القلي أو التحميص، مع اللحوم المطبوخة كمصدر غذائي رئيسي.وتلتصق المنتجات الإلتهابية المتقدمة بخلايا "إشارات الخطر" في الجسم، والتي توجد بكثرة في الرئتين بشكل خاص؛ مما يؤدي إلى استجابة الجهاز المناعي الالتهابية، لكن ليس من الواضح كيف يمكن أن تؤثر على تطور أعراض الجهاز التنفسي.ولاستكشاف هذا الأمر بشكل أكبر، نظر الباحثون في التأثير المحتمل لاستهلاك اللحوم على أعراض الجهاز التنفسي، بالاعتماد على الاستجابات للمسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) للأعوام من 2003 إلى 2006.وNHANES هو مسح سنوي تمثيلي على المستوى الوطني لتقييم صحة وتغذية سكان الولايات المتحدة.شمل البحث 4388 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 2 و17 عامًا، توفرت لهم معلومات عن الأنماط الغذائية، تم تقييمها من خلال استبيان تكرار الغذاء المكون من 139 عنصرًا، وأعراض الجهاز التنفسي. وجرى حساب عدد الأعمار العمرية المستهلكة من الردود على استبيان تردد الغذاء.وقال نسبة 13% من الأطفال إنهم عانوا من "أزيز" خلال العام الماضي، بعد احتساب العوامل المؤثرة المحتملة، مثل العمر والجنس والعرق ودخل الأسرة والوزن (مؤشر كتلة الجسم) والربو.وارتبطت درجات العمر الأعلى بشكل كبير مع زيادة احتمالات الإصابة بالصفير (18 %)، كما ارتبطت بزيادة احتمالات النوم المضطرب بسبب "الأزيز" بنسبة 26% مرة واحدة على الأقل. والصفير أثناء التمرين (34%)؛ والصفير الذي يحتاج إلى دواء (35٪) خلال العام الماضي.وبالمثل، ارتبط تناول كميات أكبر من جميع أنواع اللحوم مع مضاعفة احتمالات النوم المتقطع بسبب الصفير والحاجة إلى دواء لتخفيف الأعراض.وقال الدكتور "ديفيد لى"، الأستاذ في كلية الطب جامعة (نيويورك): "نظرًا لأن العديد من الدراسات الجماعية اقترحت تأثيرًا ضارًا لاستهلاك اللحوم على صحة المسالك الهوائية للأطفال؛ فإن تأكيد الارتباط الإيجابي بين تناول السن واستهلاك اللحوم غير البحرية في مجموعتنا يعزز فرضيتنا المسبقة القائلة بأن العناصر الغذائية العمرية قد يكون لها دور مهم في مجرى الهواء التهاب في الأطفال".وأضاف أن النمط الغذائي الغربي - الذي يتميز بمستويات عالية من الأطعمة الغنية بالعمر مثل اللحوم والدهون المشبعة - قد يعزز سلسلة التهابية، مما يساهم في التهاب مجرى الهواء وربما الإصابة بالربو.ويقترح الباحثون أنه على الرغم من أننا لا نمتلك أدلة كافية للتوصية بإجراء تغييرات في استهلاك اللحوم لدى الأطفال من أجل الحد من الربو؛ فإن التركيز على الآثار التنفسية العكسية لاستهلاك كميات كبيرة من اللحوم المطبوخة له صدى أوسع.