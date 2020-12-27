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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اليوم.. نواب الفردي بـ5 محافظات يستلمون كارنيهات عضوية البرلمان

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:54 ص
عضوية البرلمان
عضوية البرلمان
عائشة حسن
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تبدأ الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، في استقبال النواب الفائزين بالنظام الفردي؛ لاستخراج كارنيهات العضوية واستلامهم للحقيبة البرلمانية، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالعضوية الجديدة.


ويشهد البهو الفرعوني بمجلس النواب، اليوم استقبال نواب 5 محافظات؛ «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح»، والبالغ عددهم 90 نائبًا؛ لاستلام كارنيهات العضوية، وسط إجراءات احترازية مشددة واستعدادات مكثفة لاستقبال النواب الجدد في مناخ آمن وصحي.

وجرى تزويد البهو بعدد ضخم من زجاجات الكحول لتطهير الأيدي بجانب توفير الكمامات الطبية، كما تم تجهيز الحقائب البرلمانية للنواب الجدد، وفقا للكشف النهائي الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بهدف التيسير على النواب لاستخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب في وقت قصير.

وكذلك تزويد كافة بوابات دخول البرلمان بالعاملين بالقطاع الطبي، ووضعت الأمانة العامة للنواب عددًا من الإجراءات الاحترازية؛ شملت قياس درجة الحرارة، وتزويد كافة المتواجدين داخل حرم المجلس بالكمامات الطبية.

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