تناول الأفوكادو يوميا يساعد في تحسين صحة الأمعاء

أظهرت دراسة جديدة من جامعة (إلينوي) الأمريكية أن تناول الأفوكادو بصورية يومية يمكن أن يساعد في تحسين صحة الأمعاء.وقال "شارون طومسون"، طالب الدراسات العليا في قسم علوم التغذية بجامعة (نيويورك): إن الباحثين وجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو يوميًا كجزء من الوجبة لديهم وفرة أكبر من ميكروبات الأمعاء التي تكسر الألياف وتنتج مستقلبات تدعم صحة الأمعاء.وأضاف أن لديهم أيضًا تنوعا جرثوميا أكبر مقارنة بالأشخاص الذين لم يتلقوا وجبات الأفوكادو في الدراسة.وأشار إلى أن "المستقلبات الميكروبية هي مركبات تنتجها الميكروبات وتؤثر على الصحة.. ويقلل استهلاك الأفوكادو من الأحماض الصفراوية وزيادة الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة. وترتبط هذه التغييرات بنتائج صحية مفيدة".شملت الدراسة 163 بالغًا - تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عامًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة - وتم تعريفها على أنها مؤشر كتلة الجسم لا يقل عن 25 كجم م 2 - ولكنهم يتمتعون بصحة جيدة.وتلقى هؤلاء وجبة واحدة يوميًا للاستهلاك كبديل للإفطار أو الغداء أو العشاء، حيث تناولت مجموعة واحدة ثمرة أفوكادو مع كل وجبة، بينما تناولت المجموعة الضابطة وجبة مماثلة لكن بدون الأفوكادو.وقدم المشاركون عينات من الدم والبول والبراز طوال الدراسة - التي استمرت 12 أسبوعًا - كما أبلغوا عن مقدار الوجبات المقدمة التي تناولوها، وكل أربعة أسابيع سجلوا كل شيء يأكلونه.ووجد الباحثون أنه بينما استهلكت مجموعة الأفوكادو سعرات حرارية أكثر بقليل من المجموعة الضابطة، جرى إفراز المزيد من الدهون في البراز.وقال الباحثون "زيادة إفراز الدهون يعني أن المشاركين في البحث كانوا يمتصون طاقة أقل من الأطعمة التي كانوا يتناولونها. كان هذا على الأرجح بسبب الانخفاض في الأحماض الصفراوية، وهي جزيئات يفرزها جهاز الهضم لدينا والتي تسمح لنا بامتصاص الدهون".وأضافوا: وجدنا أن كمية الأحماض الصفراوية في البراز كانت أقل وكمية الدهون في البراز كانت أعلى في مجموعة الأفوكادو، كما أن لأنواع مختلفة من الدهون لها تأثيرات متباينة على الميكروبيوم. والدهون في الأفوكادو هي دهون أحادية غير مشبعة، وهي دهون صحية للقلب.ولاحظ الباحثون أن محتوى الألياف القابلة للذوبان مهم جدًا أيضًا. وتبين أن ثمرة الأفوكادو المتوسطة توفر حوالي 12 جرامًا من الألياف، والتي تقطع شوطًا طويلًا نحو تلبية الكمية الموصى بها من 28 إلى 34 جرامًا من الألياف يوميًا، أقل من 5٪ من الأمريكيين يأكلون ما يكفي من الألياف.