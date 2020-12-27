2630 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الأحد، تسجيل 2630 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ394 ألف حالة، تعافى منهم 358 ألف حالة.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3210 حالات على مستوى البلاد، بينما هناك 584 حالة خطرة.