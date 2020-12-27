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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بالبالونات.. المعارضة البيلاروسية تدعو للاحتجاج ضد لوكاشينكو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:48 ص
بالبالونات المعارضة
بالبالونات المعارضة البيلاروسية
وكالات
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دعت المعارضة في بيلاروس إلى احتجاجات جديدة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد.

واقترحت الحركة الديمقراطية مطالبة المواطنين بإطلاق بالونات مليئة بغاز الهيليوم اعتبارا من الساعة 0900 بتوقيت جرينتش للإشارة إلى استيائهم.

وللقيام بذلك، لن يضطر المواطنون حتى إلى مغادرة منازلهم. وجاء في الدعوة للاحتجاج: "يكفي فتح النافذة وترك البالون ينطلق".

وتشهد البلاد احتجاجات حاشدة في نهاية كل الأسبوع منذ أن أعلن لوكاشينكو، الذي قاد البلاد لأكثر من ربع قرن، فوزه في انتخابات 9 أغسطس التي تعتبرها المعارضة مزورة.

وتضمن النداء أيضا إشارة إلى احتفالات ليلة رأس السنة القادمة، والتي تقام تقليديا في المنزل. "نأمل في الرياح في ذلك الوقت - رياح التغيير لدينا".

وواجهت قوات الأمن الملثمة المتظاهرين السلميين بإجراءات صارمة في المسيرات في الشهور الماضية. وقبل أسبوع، تم اعتقال نحو 100 شخص، وفي كثير من الأحيان، تم اعتقال المزيد من المتظاهرين.

وتم تسجيل أكثر من 30 ألف عملية اعتقال منذ بدء الاحتجاجات.

وأعلن لوكاشينكو فوزه في الانتخابات بنسبة 80.1 % من الأصوات. ومع ذلك، ترى الحركة الديمقراطية أن زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا هي الفائزة. وهي حاليا في المنفى في ليتوانيا.

وتطالب المعارضة باستقالة لوكاشينكو، بل وإجراء انتخابات جديدة وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

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