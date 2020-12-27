103 إصابات جديدة بكورونا في تايلاند

قالت الحكومة في بيان إن تايلاند سجلت اليوم الأحد 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، منها 94 حالة انتقلت إليها العدوى محليا.وقال البيان إن الحالات الجديدة تشمل أيضا ثماني حالات جرى العثور عليها في الحجر الصحي الحكومي وإصابة واحدة لقادم من الخارج لم يدخل الحجر الصحي. ولم يخض البيان في التفاصيل.ورصدت تايلاند إجمالا 6123 إصابة و60 وفاة.