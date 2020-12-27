سلطنة عمان تبدأ التطعيم بلقاح فايزر.. اليوم

بدأت سلطنة عمان، اليوم الأحد، تطعيم مواطنيها بلقاح فايزر ضد فيروس كورونا.وقالت وزارة الصحة العمانية إن جهود السلطنة في التعامل مع كوفيد-19 هو إنجاز وطني عالي، واللقاح المستخدم مر على جميع المراحل السريرية ومرخص.وأوضحت وزارة الصحة أن لقاح فايزر أنتج باستخدام تقنيات عالية وتم توزيعه بين محافظتين إلى 3 محافظات كمرحلة أولى.وقالت الوزارة إن اللقاح المستخدم يحفز الجهاز المناعي للجسم، ولا مضاعفات مقلقة للقاح، ولم تثبت التجارب التي أخضع لها اللقاح مضاعفات مضرة.وذكرت الوزارة أن المرحلة الأولى تغطي الصحيين العاملين في رعاية مرضى كوفيد-19، والعناية المركزة، ومن يعانون من أمراض السكري والرئة والكلى.