تقرير: أردوغان اعتقل 20 ألف عضو من حزب مؤيد للأكراد

قال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، في تقرير صدر عنه، إن الحكومة التركية اعتقلت 20 ألفًا من أعضاء حزب الديمقراطية الشعبية المؤيد للأكراد، منهم 10 آلاف تم اعتقالهم على مدى 4 سنوات، مشددًا على أن إدارة العدالة والتنمية وجهت أوامر المحاكم في تحد للمعارضة.وبحسب التقرير، فقد تم اعتقال أكثر من ألف عضو وإداري في حزب الشعوب الديمقراطي هذا العام، واعتقل 172 منهم.وكانت محكمة تركية قد حكمت يوم الإثنين الماضب على السياسية الكردية البارزة ليلى جوفين بالسجن 22 عامًا و3 أشهر، وكان البرلمان التركي قد رفع الحصانة البرلمانية عن جوفين.واستمرت إقالة رؤساء البلديات الأكراد التي بدأت في 19 (أغسطس) 2019 في عام 2020، وتم اعتقال 37 من رؤساء البلديات المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي، وعينت الحكومة أمناء 48 بلدية لحزب الشعوب الديمقراطي، وقال التقرير إن 17 من رؤساء البلديات من حزب الشعوب الديمقراطي ما زالوا محتجزين في الوقت الحالي.ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي تركيا إلى الإفراج الفوري عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش.وقالت المحكمة إن احتجاز الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي استمر لسنوات، كان غطاءً للحد من التعددية والنقاش السياسي في البلاد.