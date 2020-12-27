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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحفى تركى: القضاء أصبح لا يطبق القانون ويعمل وفق رغبات أرودغان

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:37 ص
أرودغان
أرودغان
هدير سند
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قال رئيس تحرير صحيفة "قرار" التركية إبراهيم كيراس إن القضاء التركي الآن لا يطبق القانون بل يعمل وفق الأهواء والرغبات، ولا توجد محكمة في تركيا تخالف أهواء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لجريدة زمان التركية.

وأوضح كيراس في مقاله أن حكومة حزب العدالة والتنمية قضت على مؤسسات الدولة بعد أن داست على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، ولن تسير الأمور بشكل صحيح ولن يمكن حل المشاكل سريعًا وسط شخصنة إدارة الدولة، وإن الحكومة تحاول تدمير الدولة تحت مسمى إنقاذها.

كما أضاف كيراس أن كل الوعود الانتخابية الخاصة بتحسين وتطوير الاقتصاد والسياسة الخارجية وغيرها، بعد التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي ذي "النكهة التركية"، تحقق عكسها في واقع الحياة.

وواصل كيراس انتقاده لنظام الحكم الرئاسي، حيث أكد أنه لن يؤدي إلى نتائج إيجابية في الاقتصاد أو التعليم أو السياسة الخارجية ما لم يتم تطبيق مبادئ عالمية للإدارة الرشيدة، مشيرًا إلى أن الصورة الحالية لتركيا هي صورة قاتمة تتطلب تغيير عقلية الإدارة الحالية للبلاد، وإلا لن يكون هناك حل للأزمات التي يعاني منها الشعب.

وشدد كيراس على أنه من أجل ضمان “بقاء الدولة” يجب إنقاذ القانون والحقوق في أسرع وقت ممكن، متابعا: في تركيا تحول الدفاع عن القانون، خاصة في ظل الظروف السياسية الحالية إلى فخ خطير، فإذا قال الرئيس أو وزير الداخلية عن شخص لم تبتّ المحكمة في حقه، (مثل الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش) إنه مجرم فلا تتوقع قرارًا مختلفًا من المحكمة في إشارة إلى تسييس القضاء.

وقال الكاتب: إن كل شخص يطالب بمحاكمة عادلة لدميرتاش كما تتطلبها القوانين المرعية في البلاد يواجه تهم دعم تنظيم إرهابي. وهذا يكشف ضرورة تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات على نحو عاجل حتى يمكن عودة الأمور في البلاد إلى مجراها الطبيعي".

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