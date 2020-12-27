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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

لعلاجه الأكراد.. حكومة أردوغان تطالب بسجن عضو الجمعية الطبية التركية 15 عاما

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:37 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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أفادت وكالة ميزوبوتاميا أن عضو مجلس الجمعية الطبية التركية (TTB) سيهموس كوكالب يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا بتهم الإرهاب، بناءً على لائحة اتهام أعدها المدعي العام في محافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا.

ركزت غالبية لائحة الاتهام المكونة من 55 صفحة على إثبات أن مؤتمر المجتمع الديمقراطي (DTK)، وهو منبر للجمعيات والحركات الكردية في تركيا، كان منظمة غير قانونية وفقًا لميزوبوتاميا، واتهمت صفحة واحدة غوكالب بحضور مؤتمري DTK في تركيا 2016 و2017.

من بين الأدلة ضد عضو TTB أنه تم العثور على اسمه ورقم هاتفه في قائمة اكتشفتها الشرطة في مداهمة مكاتب DTK في ديار بكر في أكتوبر، كما استشهدت لائحة الاتهام بحكم لمحكمة النقض أيد إدانة الإرهاب لرئيسين مشاركين سابقين لـ DTK كدليل على أنه ينبغي اعتبار المنظمة الجامعة غير قانونية.

تضمنت الاتهامات الموجهة إلى كوكالب شهادة شاهد عيان أدلى بشهادته ضد رئيس بلدية ديار بكر المفصول، الدكتور سلجوق ميزراكلي، أخبر الشاهد المدعي العام أن غوكالب عالج العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بجروح أثناء قيامهم بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على الشرطة.

قال الشاهد إن غوكالب "عالج الشباب وأعضاء التنظيم الإرهابي... باستخدام الوسائل المتاحة له في المستشفى الذي يعمل به ومعرفته المهنية"، واتهم الطبيب بتهريب الإمدادات الطبية من مستشفى فيني فيدي الخاص لإرسالها لميليشيات حزب العمال الكردستاني المحظورة.

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