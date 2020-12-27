البرلمان التركى يوافق على مشروع قانون لتقييد المجتمع المدنى

أفاد موقع "دوفار" الإخباري بأن البرلمان التركي وافق على أول 19 مادة من مشروع قانون جديد يقيد بشدة المجتمع المدني.وتم تقديم مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل"، للامتثال لقرار مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، لكن "أحكامه تتجاوز الهدف إلى حد كبير"، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.وقام البرلمان بتعديل إحدى مواد المسودة التي سمحت للحكومة بإبعاد أي إداريين في اتحاد أو جمعية أو مؤسسة عند فتح تحقيق للاشتباه في تمويل الإرهاب أو تصنيع المخدرات أو الإتجار بها أو غسل الأموال الناتجة عن نشاط إجرامي، في الشكل الذي أقره البرلمان، ستكون الحكومة قادرة على عزل مسؤولي المنظمات غير الحكومية من مناصبهم بعد أن تقبل المحكمة لائحة اتهام ضدهم.خلال المناقشات البرلمانية، قال نائب حزب الشعب الجمهوري من يسار الوسط المعارض، أوتكو جاكيروزر، إن المسودة تهدف إلى "تنفيذ نظام التعيين المفروض على البلديات مع الجمعيات"، في إشارة إلى رؤساء البلديات المنتخبين في شرق وجنوب شرق تركيا الذين تم فصلهم واستبدالهم بالحكومة.وقال جاكيروزر إن المنظمات غير الحكومية ستُحظر أنشطتها دون أوامر من المحكمة، وستكون وزارة الداخلية قادرة على تعيين أشخاص ليحلوا محل أعضاء المنظمات غير الحكومية ومنظميها، مضيفًا: "هذا انقلاب كبير على الحق في التنظيم المدني في الدستور والقوانين".ووقعت أكثر من 630 منظمة على إعلان ضد مشروع القانون، قائلة إنه يتعارض مع الدستور وحرية التجمع.وقال قال عبد الله كوج، نائب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد: إن "الاقتراح ينتهك حرية التجمع، ومبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في الملكية".وقال نائب حزب الشعب الجمهوري سليمان بولبول إن مشروع القانون أغفل التوصية رقم 12 الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وهي منظمة حكومية دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على تقييد الحقوق والحريات الدستورية.تتضمن توصية مجموعة العمل المالي رقم 12 أحكامًا ضد الأشخاص ذوي التأثير السياسي.قال بولبول: "تنص توصية مجموعة العمل المالي على أن المستفيدين يمكن أن يكونوا سياسيين أو مؤسسة، وعلى هذا النحو، يجب تنفيذ الإجراءات لأفراد أسرهم والأشخاص الآخرين المقربين منهم، لكن مشروع القانون لا يحتوي على شيء من هذا القبيل".دافع نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم، صبري أوزتورك، عن مشروع القانون، قائلًا إن تركيا بحاجة إلى تعاون دولي.