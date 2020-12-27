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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقعات بعقوبات قاسية على أردوغان فى ظل حكومة بايدن

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:25 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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توقع منتدى الشرق الأوسط، وهو مؤسسة بحثية أمريكية، أن يكون هناك المزيد من العقوبات القاسية ضد حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع المنتدى أن العقوبات الأوروبية الأخيرة التي تم فرضها على تركيا من خلال قمة الاتحاد يومي العاشر والحادي عشر من ديسمبر الجاري لم تكن قوية أو قاسية كفاية، ولكن هناك توقعات بأن يكون هناك المزيد من العقوبات القاسية مع تولي حكومة جو بايدن مفاتيح الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع المنتدى: كان على طاولة القمة الأوروبية حظر بيع الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي على تركيا، وهو الأمر الذي دفعته اليونان وقبرص بإصرار، بينما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون القضايا مع مسؤولي الناتو والولايات المتحدة، بدلًا من اختيار فرض حظر فوري، وقالت ميركل في مؤتمر صحفي "تحدثنا أيضا عن كيفية مناقشة الأسئلة المتعلقة بصادرات الأسلحة داخل حلف شمال الأطلسي، قلنا إننا نريد التنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن تركيا".

إن مسألة حظر الأسلحة لم تكن ببساطة لب الموضوع، في عام 2018 بلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من الأسلحة إلى تركيا 54 مليون دولار، وفي عام 2019 أوقفت العديد من الدول المنتجة للأسلحة في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وفنلندا وهولندا) بشكل فردي أو قيدت مبيعات الأسلحة إلى تركيا، فيما اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تأجيل فرض عقوبات كبيرة حتى يتشاوروا مع إدارة بايدن الأمريكية القادمة.

كان جوهر الأمر هو مدى قسوة عقوبات الاتحاد الأوروبي في وقت كان الاقتصاد الوطني التركي في حالة انهيار، واتضح أن ما قررته بروكسل كان: ليس بهذه الصعوبة، حيث اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على عدد غير محدد من المسؤولين والكيانات والأتراك المتورطين في التنقيب عن الغاز في المياه القبرصية - لكنهم أرجأوا القرارات الأكبر مثل التعريفات التجارية حتى يتشاوروا مع الإدارة الأمريكية المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وسيعلن منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أسماء أولئك الذين يواجهون عقوبات في الأسابيع القليلة المقبلة، لكن هذه لن تكون نهاية القصة، ففي قمة ديسمبر، تم تكليف بوريل بإعداد مقترحات حول نهج أوسع لتركيا بحلول مارس، مما يمنح الاتحاد الأوروبي الوقت للتشاور مع فريق الأمن القومي لبايدن.

واختتم المنتدى: تمنح هذه النافذة أردوغان راحة قصيرة مؤقتة وبحلول نهاية فبراير، سيتعين عليه لعب أوراقه الأخيرة قبل أن يشدد الاتحاد الأوروبي العقوبات أو يؤخر تشديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، إن تأجيل العقوبات الأشد ليس لعبة رابحة لأردوغان، لا سيما عندما تهدد العقوبات الأمريكية والأوروبية المتزامنة بإضعاف اقتصاد تركيا الهش.


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