محامى تركى: عنابر منفصلة للمتهمين بإهانة أردوغان

كشف المحامي التركي أوزغور أورفا، أنه تم إنشاء عنابر منفصلة في سجن سيليفري بإسطنبول، وهو السجن الأكبر من نوعه في أوروبا، وذلك نتيجة ارتفاع عدد المعتقلين بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لموقع "أحوال" التركي.وتابع أنه ازدادت في السنوات الأخيرة في تركيا بشكل غير مسبوق، الدعاوي القضائية والمحاكمات المتعلقة بما بات يطلق عليه "جريمة إهانة الرئيس"، والتي برزت بشكل متكرر بسبب نقاشات حول حرية التعبير، ومبدأ المساواة أمام القانون، والمشاكل التي يسببها النظام الرئاسي الذي تمّ تطبيقه منذ العام 2018.وقال أن إهانة الرئيس في تركيا جريمة وفقًا للمادة 299 من قانون العقوبات التركي، ويعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات، وارتفعت التحقيقات والإدانات بشأن المادة المذكورة بشكل كبير منذ أن تولى أردوغان منصبه كرئيس في عام 2014، وخاصة منذ تطبيق النظام الرئاسي صيف العام 2018.