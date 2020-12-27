مركز أبحاث: تركيا ستتراجع بقائمة أكبر الاقتصادات 2021

سيحتل الاقتصاد التركي المرتبة 22 بين أكبر الاقتصادات في العالم في عام 2021، بعد أن كان في المرتبة الـ17 بين دول العالم، وفقًا لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (CEBR)، وهو منظمة استشارية اقتصادية مقرها المملكة المتحدة.وتوقع تقرير CEBR عن "جدول الرابطة الاقتصادية العالمية (WELT) لعام 2020، أن تركيا التي ظلت لفترة طويلة تحتل المرتبة 17 بين أكبر الاقتصادات ستنزل إلى المرتبة 22 في عام 2021.وقال التقرير إن عملة تركيا تراجعت مقابل اليورو والدولار الأمريكي في عامي 2018 و2020، كما أن التضخم الحاد وعدم الاستقرار السياسي في البلاد يسهمان في أزمة عملتها وديونها.وتابع التقرير أنه على الرغم من ارتفاع التضخم الذي ارتفع إلى 14% في نوفمبر، قدمت الحكومة التركية حوافز لتحفيز الطلب في محاولة لتعزيز الاقتصاد خلال الوباء.وذكر التقرير أن الليرة التركية فقدت ما يقرب من 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي هذا العام وتحتل المرتبة الأولى بين انخفاضات عملات الدول النامية.كما أشار التقرير إلى أن المخاوف بشأن الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا قد تزداد تاركة تركيا في مواجهة عواقب اقتصادية.