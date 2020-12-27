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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية: أردوغان ورّط جنودنا فى الحرب

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:59 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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هاجم إنجين أوزكوتش، النائب بحزب الشعب الجمهوري، أثناء مشاركته في إحدى جلسات البرلمان التركي، سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودعمه للإرهاب والتوتر في المنطقة بسبب ثروات الربيع العربي، وفقا لـ"تركيا الآن".

وقال أوزكوتش إن أردوغان شارك في مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي خططت له أمريكا وإسرائيل، ولذلك دعم ثورات الربيع العربي، وتورّط في إهدار دماء 3 ملايين و750 ألف مسلم، بسبب تلك الثورات التي اندلعت وأججت الفتن بين كافة الأطراف بالوطن العربي.

واتهم النائب المعارض أردوغان بالعمالة لأمريكا ودعم الإرهاب، مشيرًا إلى تحمله مسئولية شهداء تركيا من العسكريين والمدنيين والأطفال، وسمح بمرور الإرهابيين إلى تركيا، عبر معبر خابور الذي يقع على الحدود التركية العراقية.

وقال إنجين: «أردت طرح سؤال على رجب طيب أردوغان، فيم كنت تفكر عندما مر الإرهابيون عبر معبر خابور واستشهد أطفالنا؟، بينما كانت الأمة تعيش في الفقر، كنتَ تنعم أنت في القصر.. أطلقت على الجنود القتلى في هذا البلد اسم «الهامة - الرأس» فلماذا لم ترسل أولادك إلى الجيش؟».

وتابع أنجين: «يشهد الله أن أردوغان ورّط جنودنا في الحرب، وهو يحمي في الأساس الجندي الأمريكي».

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