أكثر من 38 مليون ليرة دفعها أردوغان لاتهام أتراك بإهانته

علق نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة مرسين علي ماهر باشاريير،على القضايا التي ترفعها العدالة والتنمية ضد المواطنين بتهمة إهانة الرئيس التركي أردوغان، حيث قال إن الاـتعاب التي تدفعها الحكومة التركية لمحامي أردوغان" أحمد أوزيل" وصلت إلى 38 مليونًا و980 ألف ليرة.فيما قدم بشارير استجوابًا برلمانيًا إلى الجمعية الوطنية التركية «البرلمان التركي»حيث طلب إلى وزير العدل عبد الحميد جول للإجابة على هذا الموضوع، وقال بشارير: «فُتحت تحقيقات ضد 63 ألفًا و41 شخصًا إجمالًا خلال ولاية الرئيس رجب طيب أردوغان، كما أدين 9554 شخصًا في هذه التحقيقات.وتسائل بشارير:وصلت أتعاب المحامي إلى 38 مليونًا و980 ألفًا و320 ليرة، هل من واجب القضاء إثراء محامي الرئيس؟».