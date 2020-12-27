رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تلمح إلى فرض إغلاق عام للمرة الثالثة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:09 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
طباعة
حذّر وزير الصحّة الفرنسي أوليفييه فيران، في مقابلة نشرت الأحد، من أنّ الحكومة لن تتوانى عن فرض إغلاق عام ثالث على مستوى البلاد إذا استمرّت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الارتفاع.

وقال الوزير، في مقابلة نشرتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية: "نحن لا نستبعد أي إجراء قد يكون ضروريًا لحماية السكّان، هذا لا يعني أنّنا اتّخذنا قرارًا، لكنّنا نراقب الوضع ساعة بساعة".

وأتى تصريح وزير الصحة في وقت تخشى فيه الحكومة من تعرّض البلاد خلال الأسابيع المقبلة لموجة وبائية ثالثة بعد الأعياد.

ولفت الوزير إلى أنّ ما يزيد من خطورة الوضع هو أنّه حاليًا "يتم تسجيل 15 ألف إصابة جديدة يوميًا في المتوسط، بعدما كنا قد تراجعنا إلى 11 ألف حالة".

وأضاف أنّ "الهدف المتمثّل بتسجيل 5 آلاف (إصابة جديدة يوميًا) يتلاشى. والضغط على النظام الصحي لا يزال كبيرًا، مع تسجيل 1500 حالة استشفاء جديدة يوميًا" على الرّغم من أنّ العدد الأكبر من هذه الحالات لا يستدعي نقله إلى قسم العناية المركّزة.

وإذ شدّد فيران على أنّه "مستعدّ لاتّخاذ الإجراءات اللازمة إذا ساء الوضع"، لفت إلى أن الوضع مقلق منذ الآن في عدد من المقاطعات الواقعة في شرق البلاد.

وأضاف أنّ عددًا كبيرًا من رؤساء البلديات في شرق فرنسا يناشدونه منذ أيام عدة "إعادة فرض إجراءات الإغلاق العام، إما على مستوى البلاد بأسرها أو على مستوى محلّي" بعد عيد الميلاد.

موضوعات متعلقة

المتهم باغتصاب حفيدة زوجته بحلوان: «كنت بلعب معاها»

«أنقذوا الناس».. الباز يدعو الأطباء لنشر نصائحهم عن كورونا على مواقع التواصل

الباز: لا يوجد قرارا بتعليق التعليم.. والحكومة لا تعمل في الخفاء

بعد إصابة 10 فنانين بكورونا.. أشرف زكي يكشف تطورات حالتهم الصحية

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع أعمال تبطين ترعة المحيط بالقوصية

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

الأكثر قراءة

ضبط مالك ومدير مستشفى بالعبور عقب مصرع وإصابة 16 مصاب بكورونا نتيجة حريق

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

ميسى: أحيانا أريد أن أكون مجهولا

مواعيد القطارات اليوم الأحد 27-12-2020

دراسة: كورونا ستجعل الصين القوة الاقتصادية الأولى عام 2028

الشيف التركى بوراك يستقبل ولى عهد دبى بطريقة مميزة (فيديو)

أيام زمان

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

«زعل وغضب مني».. كواليس أزمة «حليم-السندريلا» بسبب مايوه

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

من هو رجل الأعمال القطرى الذى حاول شراء تراث أحمد زكى؟

تواشيح إسلامية وتراتيل كنسية وألحان قبطية تمتزج بقبة الغورى

5 روايات نسائية تدفء قلبك فى الشتاء

حكاية صورة.. القصة الحقيقية للسفيرة عزيزة