مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بصالة بولينج بـ"إيلينوى" الأمريكية

ذكرت تقارير إعلامية محلية نقلًا عن الشرطة أن ثلاثة قُتلوا وأصيب مثلهم في إطلاق نار في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد بصالة بولينج في روكفورد بولاية إيلينوي الأمريكية.وذكرت قناة (إن.بي.سي شيكاجو) التليفزيونية أن السلطات اعتقلت شخصا على صلة بالحادث.وقالت شرطة روكفورد: "إطلاق نار قرب دون كارتر لينز في شارع إي. ستيت. تجنبوا المنطقة".