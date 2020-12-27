كوريا الجنوبية تسجل 970 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، عن تسجيل كوريا الجنوبية 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، ما يرفع مجمل الإصابات إلى 56872.ورصدت الوكالة كذلك 808 وفيات بالفيروس في المجمل وهذا أقل عدد إصابات في خمسة أيام لكنه ليس بعيدا عن الرقم القياسي المسجل يوم الجمعة وهو 1241.وتستعد الحكومة إلى عقد اجتماع اليوم الأحد لمناقشة ما إذا كانت ستشدد قواعد التباعد الاجتماعي إلى أعلى مستوى في سول والمناطق المحيطة بها.ومن شأن ذلك أن يتسبب في إغلاق 1.2 مليون متجر آخر ولا يسمح سوى للموظفين الأساسيين بالذهاب إلى أماكن عملهم. وأدت القيود المفروضة حاليا إلى إغلاق الملاهي الليلية وغيرها من أماكن الترفيه الليلي وحظر استقبال الزبائن في أماكن تقديم الطعام والمشروبات بعد التاسعة مساء.وحظرت الحكومة مع اقتراب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة تجمع أكثر من أربعة أشخاص في سول والمناطق المحيطة بها وأغلقت منتجعات التزلج وغيرها من الوجهات السياحية.