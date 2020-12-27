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منوعات

العثور على علبة شوكولاتة عمرها 120 عاما مخبأة ضمن ممتلكات شاعر شهير

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
علبة شوكولاتة
علبة شوكولاتة
وكالات
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قال موظفو المكتبة الوطنية الأسترالية إنهم ذهلوا عندما عثروا على علبة شوكولاتة عمرها 120 عاما مخبأة بين أوراق الشاعر والصحفي الأسترالي الراحل بانجو باترسون.

وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل" اعتبر الموظفون والخبراء أن الشاعر قد منحهم "هدية ثمينة" بعد أن خبأ قوالب من الشوكولاتة بين أوراقه، عندما عمل كمراسل حربي قبل 100 عام، وبقيت محفوظة بعد وفاته من التلف.

وكان الموظفون يتصفحون الأوراق التي حصلوا عليها مؤخرا للشاعر الأسترالي عندما عثروا على علبة تذكارية مليئة بالشوكولاتة، بحسب موقع "upi".

وبينما كان الموظفون يقومون بتفريغ أوراق باترسون بهدف ترقيمها، وجدوا الشوكولاتة في صندوق صُمم من قبل ملكة بريطانيا فيكتوريا، لإرسالها إلى الجنود في جنوب أفريقيا عام 1900 كهدية للقوات.

وقالت جينيفر تود، المسؤولة عن ترميم المكتبة الوطنية الأسترالية: "كانت هناك رائحة مثيرة للاهتمام عندما تم فك غلافها".

وكتب على ألواح الشوكولاتة "أتمنى لك عاما جديدا وسعيدا. فيكتوريا".
علبة شوكولاتة
علبة شوكولاتة

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