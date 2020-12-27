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الثقافة

حكاية صورة.. القصة الحقيقية للسفيرة عزيزة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:49 ص
السفيرة عزيزة
السفيرة عزيزة
نضال ممدوح
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تعددت الروايات والحكايات عن حقيقة لقب «السفيرة عزيزة»، وقد اختلفت هذه الروايات والحكايات وتباينت، وكثيرًا ما ثار السؤال، هل كانت السفيرة عزيزة شخصية حقيقية؟ أم أنها شخصية خيالية لا وجود لها؟، والمعروف أن «السفيرة عزيزة» هو لقب يطلق على المرأة شديدة الجمال، ولعلنا كثيرًا ما سمعنا أحدهم يقول: «هل هذه الفتاة تظن نفسها السفيرة عزيزة».

يقول المؤرخ خطاب معوض: «قد قيل إن السفيرة عزيزة كانت أول مصرية تزوجت من رجل يوناني، وقيل إنها كانت تساعد المصريين الذين سافروا إلى اليونان وتعاونهم، ولذلك فقد أطلقوا عليها لقب السفيرة عزيزة، ووصفوها بأنها بمثابة سفيرة للمصريين جميعًا في اليونان».

كما قيل إن لقب «السفيرة عزيزة» مستمد من حكاية «السيرة الهلالية»، وأن السفيرة عزيزة هي نفسها عزيزة بنت معبد السلطان حاكم تونس قديمًا، والتي أحبت يونس بن سرحان سلطان بني هلال، وسجنته في قصرها وعرضت عليه حبها، ولكنه رفض لأن الحب حرية، وطلب منها أن تطلق سراحه أولًا وبعد ذلك يكون القرار له، وظل في سجنه لديها لمدة 7 سنوات إلى أن خلصه خاله «أبوزيد الهلالي».

وقيل إن السفيرة عزيزة ما هي إلا «عزيزة هانم» بنت الدكتور سيد باشا شكري، ووالدها كان وزيرًا للصحة في آخر وزارة تم تشكيلها قبل قيام ثورة يوليو 1952، و«عزيزة هانم» تعتبر رائدة العمل الاجتماعي في مصر، وقد تحدثت عن نفسها في كتابها «حج الروح»، فذكرت أنها تحملت مسئولية أسرتها مبكرًا، حيث كانت تعتني بشقيقها «حسين» الذي ولد مصابًا بالصمم، كما أصيبت والدتها بالزهايمر، فشاركت والدها مسئولية الاهتمام بالأسرة».

وتزوجت «عزيزة هانم» من أحمد باشا حسين وزير الشئون الاجتماعية في وزارة النحاس باشا، وقد سافرت بصحبة زوجها أحمد باشا حسين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بناء على دعوة من هيئة الأمم المتحدة، حينما دعي زوجها لدراسة التنمية الريفية في دول الكاريبي والمكسيك، بينما دعيت هي بصفتها خبيرة اجتماعية، فكانت أول سيدة من المنطقة العربية تجوب دول العالم لإلقاء محاضرات عن العمل الاجتماعي، كما ألقت محاضرات في 40 ولاية أمريكية.

وبعد ذلك تولى زوجها منصب سفير مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تولت هي رئاسة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة بالأمم المتحدة، وقد أطلق عليها لقب «السفيرة عزيزة» بعدما عملت بالأمم المتحدة.

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