أمسية شعرية غنائية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية..الليلة

تستقبل خشبة مسرح مركز الحرية للإبداع٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد٬ أمسية شعرية غنائية بعنوان "الإبداع فى حضن الإسكندرية" بمشاركة مجموعة من الشعراء والفنانين السكندريين المتميزين.ويعد مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية٬ أول المراكز الثقافية التي أنشأت في جمهورية مصر العربية٬ بل هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه.ويعتبر المركز ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية والفنية.يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز وحرصا علي النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية٬ ويقوم المركز من خلال اقسامه المختلفة بأنشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة علي دراسة متيقنة.