صدور كتاب معلقة الأضداد للناقد كمال أبو ديب

صدر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع٬ كتاب جديد للناقد كمال أبو ديب، بعنوان "معلقة الأضداد" ويقع الكتاب في 140 صفحة من القطع المتوسط.في مستهل الكتاب يقول المؤلف تحت عنوان "فاتحات" أن أبو ديب خارج المنطق الشفوي كليا، فهو لا ينظر للورقة كحامل، قدر ما يتعامل معها ومع النص كدال ومدلول، يقول: كتبت هذه المُعَلَّقة عام 1972، وأرسلتُها إلى أدونيس الذي عبّر عن إعجابه بها، وقرّر إصدار عدد خاص بالشعر من مواقف لتنشر فيه، لأن نشرها في عدد عادي صعب، إذ بلغت في الصيغة التي كتبتها بها حوالي 85 صفحة.وقد أسعدني أن أدونيس منَحَ القصيدة من وقته الثمين قدرًا كبيرًا، فقام بتوزيع أسطر النصّ ومقاطعه توزيعًا جميلًا مُكثَّفًا قلَّص به عدد الصفحات إلى 37 صفحة، ومنح القصيدة إيقاعًا وبنية ولهجة مغايرة للصيغة التي كنت قد شكّلتها بها.وقد أثارت القصيدة ردودَ فعل عجيبةً، فقد نفر منها بعض روّاد الحداثة الكبار بوصفها إغراقًا في التجاوز والمغامرة من قبل جيل شاب، فيما اعتبرها آخرون بشارةً بمستقبل مغاير للشعر الحداثي العربي.