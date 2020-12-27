اليوم.. «كيف تغير حياتك وتحقق أهدافك» بمكتبة المستقبل

تعقد مكتبة المستقبل العامة٬ بمقرها الكائن بجوار سنترال مصر الجديدة جسر السويس٬ في الخامسة من مساء اليوم الأحد٬ ندوة عامة بعنوان "كيف تغير حياتك وتحقق أهدافك فى الحياة" والتي يحاضر فيها الدكتور علي سليمان.وتتناول الندوة الحديث حول المحاور: مفهوم التغير بين الخيال والواقع٬ صعوبة التغيير وعقبات دون التغيير، أسس التغيير الآمن٬ مراحل التغير وعلاقتها بالأهداف٬ إرادة التغيير والقوة الذاتية٬ تحفيز الذات لتحقيق التغيير والأهداف٬ تغيير الأفكار وتحمل المخاطر٬ كيف نحفز أنفسنا لؤحداث التغيير وتحقيق الأهداف".وتقام الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.