الشيف التركى بوراك يستقبل ولى عهد دبى بطريقة مميزة (فيديو)

حرص الشيف التركي الشهير، بوراك أزدمير، على استقبال ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطريقة مميزة، بمناسبة حضور الأخير افتتاح فرع لمطعمه في إمارة دبي.ونشر بوراك على صفحته الشخصية في تطبيق "إنستجرام" مقطع فيديو يضم لقطات من إعداده وليمة ضخمة لولي عهد دبي، وسط حشد من الأشخاص، وذلك في اليوم الأول من افتتاح أول فرع لمطعمه في إمارة دبي.وشارك الشيف التركي صورة له مع ولي عهد دبي، وعلق عليها: "شرفنا الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالحضور في يوم افتتاح المطعم".ونال الشيف التركي شهرة واسعة في الآونة الأخيرة بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها خلال طهيه الطعام.