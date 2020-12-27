بوتين: روسيا مستعدة دائمًا لتقديم المساعدة الضرورية لدول أخرى دون مقابل

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد روسيا الدائم لتقديم المساعدة الضرورية الضرورية لدول أخرى دون مقابل، وليس من أجل المنفعة السياسية.وقال «بوتين»، خلال كلمة تهنئة بمناسبة عيد عمال الإنقاذ: «مهمة تنظيم المساعدة الإنسانية لسكان ناغورني قره باغ النبيلة التي تقومون بها، بالغة الصعوبة.. وسأضيف أنه خلال 30 عامًا الماضية فقط أجرت وزارة الطوارئ أكثر من 500 عملية إنسانية في الخارج»، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وأضاف «بوتين»: «العالم كله يعرف أن روسيا ستقدم المساعدة، ستوجه عمال الإنقاذ والخبراء إلى الأماكن الأكثر معاناة، وستوصل ما هو ضروري، الغذاء والدواء والملابس، ستقدم المساعدة الطبية والنفسية الطارئة لليائسين.. وستفعل ذلك بلا مقابل، وليس من أجل منفعة سياسية ما».