أبو بكر النواوى يقدم مختارات من الفن الأوروبى أونلاين

يبث المجلس الأعلى للثقافة، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، في السابعة من مساء غد الأثنين٬ محاضرة بعنوان "مختارات من الفن الأوروبي" والتي يقدمها الدكتور الفنان أبو بكر النواوي.يأتي ذلك في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة "الثقافة بين إيديك"، الذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني.وتتطرق المحاضرة إلى الفن وأهميته الكبيرة للمجتمعات الإنسانية، فهو يقوم بتحفيز قدرات البحث والفكر والحوار والأداء المبتكر، ويدفع الأفراد للتجديد في أساليب الحياة من خلال تطوير وسائل الفن المختلفة.كما تتناول الندوة أثر الفن علي الحياة والإنسان بكل أماله ومخاوفه بكل ما فيه من قوة وكل ما فيه من ضعف الانسان الذى يعمر الكون بالعمل والجهد الشاق والانسان الذى يدمر ويقهر أخيه الانسان ويتآمر عليه. فالفن هو اتصال حقيقى بين عملية الإبداع من ناحية والحياة بكل ما فيها أوعليها من ناحية أخرى.