الأردن يسجل 1050 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 18 حالة وفاة و1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 286،356 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 3729 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا يبلغ 23،976 حالة.وأكدت الوزارة مغادرة 49 حالة المستشفيات بعد شفائها، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 258،651 شخصا.