افتتاح معرض «حوار فى الفن» بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.. اليوم

تحت عنوان «حوار في الفن» يفتتح اليوم بمكتبة مصر العامة بالمنصورة٬ معرض نقييب الفنانين التشكيليين بالدقهلية٬ الفنان محسن صالح.وأقام محسن صالح العديد من المعارض الخاصة والجماعية نذكر منها: «معرض بنادى المعلمين بالسنبلاوين 1976، معرض بالنادي الاجتماعي بإستاد المنصورة 1990، معرض بدار ابن لقمان بمتحف المنصورة القومي 2001».كما شارك «صالح»، في الصالون الرابع لفناني أتيليه المنصورة للفنون والثقافة بمكتبة مبارك العامة بالمنصورة ديسمبر 2010، وصالون الخزف الأول لنقابة التشكيليين بالدقهلية بدار ابن لقمان بمتحف المنصورة القومي سبتمبر 2011، وصالون الدقهلية الدورة الثانية والعشرون لفناني نقابة التشكيليين بالدقهلية يناير 2019، ومعرض في حب مصر فبراير 2019، ومعرض إطلالة المنصورة بالقاعة المستديرة بنقابة الفنانين التشكيليين بدار الأوبرا نوفمبر 2019.حصل الفنان محسن صالح على جائزة وشهادة تقدير عن تصميم طابع بريد بمناسبة عيد الثورة 1967، وجائزة لجنة التحكيم في صالون القاهرة 1977، وشهادة تقدير من نقابة الفنانين التشكيليين المكرمين في محافظة الدقهلية 2006.