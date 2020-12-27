افتتاح معرض «ترانيم» للفنان أحمد الصعيدى.. الليلة

يفتتح في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ بمركز الهناجر للفنون، المعرض الفردي للفنان أحمد الصعيدي٬ والذي يقام تحت عنوان «ترانيم»، وذلك بقاعة آدم حنين، ويستمر حتي مطلع يناير 2021، ويضم المعرض أكثر من 70 لوحة فنية، بأحجام مختلفة، تحاكى ما يجري فس الكون، للكائنات المختلفة من إنسان وحيوان وطيور.يذكر أن «الصعيدي» سبق وأقام العديد من المعارض الخاصة٬ منها: «معرض بالمركز السعودي للفنون التشكيلية بجدة عام 1993، معرض بقصر ثقافة ديروط 1994، معرض بأتيليه القاهرة 1996، معرض بقاعة محمد ناجي مارس 2010، معرض أنا الآخر بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا 2015، معرض حكايا كونية بقاعة راتب صديق بأتيلية القاهرة مارس 2017، معرض حواديت بقاعة أجيال بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية نوفمبر 2018، معرض ملكوت أحمد الصعيدى 2020 بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي فبراير 2020».