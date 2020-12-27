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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصادر: الأمن الأمريكى حدد هوية شخص على صلة بتفجير ناشفيل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:05 ص
تفجير ناشفيل
تفجير ناشفيل
وكالات
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أفاد مسؤولون في أجهزة الأمن الأمريكية بتحديدها هوية شخص مرتبط بالتفجير القوي الذي ضرب مدينة ناشفيل، مركز ولاية تينيسي الأمريكية.

ونقلت قناة "CBS" عن مصادر أمنية أن المحققين ينظرون في ملف المواطن البالغ 63 عاما، أنثوني كوين وورنر، المقيم في منطقة ناشفيل، وأنهم يعتبرونه على صلة بالحادث.

وقالت مصادر القناة إن كوين يمتلك عربة سكن مشابهة لتلك التي حددتها الجهات المعنية في موقع التفجير.

بدوره، قال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفدرالي، جيسون باك، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، إن عناصر من عدة جهات أمنية زاروا منزلا في مدينة أنتيوخ بضواحي ناشفيل بعد تلقيهم معلومات متعلقة بالتحقيق.

ونقلت الوكالة عن عميل آخر في مكتب التحقيقات تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه أن المحققين يعتبرون أن صاحب المنزل قد يكون على صلة بالتفجير.

وامتنعت أجهزة الأمن أن تكشف رسميا معلوماتها حول المشتبه فيهم، وقال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفدرالي، داجلاس كورنيسكي، خلال مؤتمر صحفي، إن المشاركين في التحقيق يعملون على تحليل أكثر من 500 أثر بناء على البلاغات التي تلقوها بعد الحادث وينظرون في ملفات "عدة أشخاص" قد يكونون على صلة بالتفجير.

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