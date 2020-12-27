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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

صاحبة أشهر كتاب عن الزواج فى بريطانيا للمصريات: «لا تبحثى عن سوبر مان!»

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:35 ص
مطلوب عريس
مطلوب عريس
مصطفى شهيب
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«مطلوب عريس على الطريقة الإسلامية».. كتاب أثار ضجة كبرى ببريطانيا لصاحبته شيلينا جان محمد الأسيوية المسلمة التي تحمل الجنسية البريطانية، حيث تحدثت عن كتابها وتأثيره وعن وجهة نظرها بالزواج ونصيحتها للمصريات.

وتجاوب "شيلينا" عن كل ما يتعلق في الكتاب في الأسئلة التي وجهت إليها:

• الكتاب بالإنجليزية اسمه "الحب تحت الحجاب" عندما ترجم للعربية أصبح "مطلوب عريس على الطريقة الإسلامية".. ما رأيك؟
للأمانه أنا لم أكن سعيدة بهذا التغير للاسم، بالنسبة لى الاسم بالإنجليزية كان رمز يجمع بين فكرتين مهمين معا هي: رحلة المرأة المسلمة تجاه الحب والإسلام، وبالنسبة لي هو ليس كتاب ككتب قديمة تتحدث على الزواج، خاصة أن هذا العنوان استهلك بالعربية، ومع ذلك فإن من صعب ترجمة العنوان الأصلي إلى اللغة العربية ويظل محافظ على روح الدعابة.. ربما شعر الناشر أن العنوان المختار سوف يعجب الكثير من القراء، ولا أعرف أن كان هذا التغير له تأثير من الناحية التجارية ومع ذلك كان من هدفي أن كثير من الناس على قدر المستطاع تستطيع أن تقراء كتابي وإذا كان تغير عنوان الكتاب سيساعد في ذلك فهو شئ جيد.

• لماذا بدوت كأنك مثالية والعيب دائمًا في كل العرسان؟
أنا أحب هذا السؤال وهو مضحك.. الناس التي قرأت كتابي نوعان: "النساء تكتب لي أن هذا هو نفس تجربتها، بينما الرجال يكتبون يقولون: لماذا تبدوا وكأن المشكلة دائما مع الرجل؟.. وهذا الكتاب عبارة عن قصة من واقع تجربتي الخاصة وجميع القصص صحيحة، والآن نحتاج بعض الرجال للكتابة عن تجاربهم حتى نتمكن من التعلم من أخطائنا والدروس المستفادة من لقاءاتهم مع العرائس.

• هل العيب دائما في العرسان أم أن الفتاة أصبحت سقف توقعاتها أعلى؟
هذا صحيح بعض الناس لها رؤية مثالية عن الزواج والزوج المنتظر، والمحتمل جدا أن لا تجد هذا الشخص إلا في أفلام الكارتون، ويمكن معالجة تلك المشكلة ببعض المنقاشات الصرحية والنزيهة وذلك من خلال عملية المغازلة المحتملة من الزوج أو الزوجة أثناء فترة التعرف.

• برأيك ما سبب العنوسة بالوطن العربي؟
هذا السؤال في غاية التعقيد ولكنه مهم، وأنا اعتقد أن هناك مزيج من زيادة إمكانية والرغبة للأناث من التعليم والحصول على منصب مهم ومما يعني بطبيعة الحال تأخر سن الزواج وعدم حدوثه في وقت مبكر ولكني أشعر أن البطالة والفقر يلعبا دورًا مهمًا وخاص للرجال في تأخير سن الزواج.

• هل نجاح الفتاة عمليا يقف لها عائقا في الزواج؟
في بعض المجتمعات يعتبر نجاح المرأة تهديدا للرجل وكما لو أنها سوف تهيمن عليه أو تعصيه أو سوف تصبح مغرورة، هذا كله يعتبر هراء ويدل على انعدام الثقة وعدم فهم القيمة الحقيقة لامرأة والتي لديها القدرة على تحقيق أشياء ما.. الزواج لا يجب أن يكون عبارة عن القوم والخضوع ولكن هو نفس القدر من الاحترام.. ولو شعر الرجل بأنه مهدد من نجاح امرأة فيجب عليه إعادة التفكير في منظور الزواج.

• كنتي تبحثين طوال الوقت عن شاب كامل الأوصاف هل وجدتيه؟
أنا سعيدة جدا مع زوج رائع وهو الذي يدعمني في كل ما أقوم به، ولديه صفات جيدة وحسن الخلق وهو يعلم جيدا أهمية الزوجة الصالحة ويقول لي إنه حتى بعد 8 سنوات زواج أنه سعيد لأنه تزوجني.

• ما هي أهم نصائحك للفتاة المصرية؟
الزواج هو تجربة رائعة رغم من الكثير من التحديات، وأهم ما يقو للفتاة المصرية: "لا تبحثي عن سوبر مان لأنه ليس موجود!".

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