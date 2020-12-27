ترامب: إجراءات الحجر أكثر ضررا من فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأضرار الناجمة عن إجراءات الغلق في بلاده تفوق أضرار فيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال ترامب: "إجراءات الحجر في الولايات التي يديرها ديمقراطيون تدمر حياة العديد من الناس فعلا، وضررها يفوق الضرر الذي قد ينجم عن الفيروس الصيني ذاته".وأضاف أن "حالات الإصابة في ولاية كاليفورنيا ارتفعت على الرغم من الغلق، ولكن فلوريدا وولايات أخرى لم تطبق الغلق وحالتها جيدة".يذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 18 مليونا و730806، بزيادة 339235 حالة عن الإحصاء السابق.وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 329592 بعد تسجيل 4496 وفاة جديدة.