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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: بريطانيا تطرح لقاح أكسفورد المضاد لكورونا بداية من 4 يناير

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:16 ص
لقاح أكسفورد
لقاح أكسفورد
وكالات
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أفادت صحيفة "صنداي تليجراف"، بأن بريطانيا ستطرح اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تطوره جامعة "أكسفورد" اعتبارا من الرابع من شهر يناير المقبل، "وفق خطط يضعها الوزراء".

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح "أكسفورد" الذي حصلت شركة "أسترازينيكا" للأدوية على ترخيص إنتاجه، أو لقاح شركة "فايزر"، لمليوني شخص خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت أنه من المتوقع أن توافق الجهات التنظيمية الطبية على لقاح "أكسفورد" في غضون أيام.

وكانت شركة "أسترازينكا" البريطانية - السويدية أعلنت في 18 ديسمبر الحالي، عن بدء دمج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" مع لقاحها في تجاربها، بهدف رفع فعالية ونجاعة لقاحها ضد كورونا.

يذكر أن مركز جاماليا الروسي للأبحاث والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركتي "إر-فارم" الروسية و"أسترازينيكا" البريطانية السويدية وقعوا اتفاقية لتنفيذ برنامج التجارب السريرية لتقييم آفاق استخدام اللقاحين الروسي والبريطاني لمحاربة فيروس كورونا، وذلك بعد أن أظهرت تجارب لقاح "أسترازينيكا" مستوى فعالية أدنى مما كان متوقعا.

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