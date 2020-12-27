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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصادر أمنية: تفجير ناشفيل نفذه انتحارى

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:35 ص
تفجير ناشفيل
تفجير ناشفيل
وكالات
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نقلت قناة "CNN" عن مصادر في أجهزة الأمن الأمريكية أن فرق التحقيق تعتقد أن التفجير القوي، الذي هز مدينة ناشفيل الجمعة، نفذه انتحاري.

وقالت مصادر القناة، إن المعطيات الحالية لأجهزة الأمن تشير إلى أن منفذ التفجير قتل جراء الحادث، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت شرطة مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، أن انفجارا قويا وقع في الساعة الـ6:30 صباحا، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة نقلوا إلى المستشفى.

وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار كان مصدره عربة سكن وكان على الأرجح عملا متعمدا، مضيفة أن أجهزة إنفاذ القانون أغلقت الشوارع وسط المدينة دون أن تكشف عن أي دافع محتمل.

ولاحقا قالت الشرطة إنه عندما وصل الضباط إلى مكان الحادث في وقت مبكر من هذا الصباح، وجدوا عربة سكن متنقلة مع "تسجيل صوتي" يقول إن السيارة ستنفجر في غضون 15 دقيقة ويطلب من الناس الابتعاد من المنطقة.

وأفادت بالعثور على أشلاء بشرية في موقع الانفجار، مشيرة إلى أنه تم إرسالها إلى قسم الطب الشرعي لإجراء تحليلات ضرورية.

وتولى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي قيادة التحقيق في انفجار ناشفيل، وأبلغت أجهزة الأمن رئيس البلاد، دونالد ترامب، بالحادث الذي يرى البعض أنه قد يتعلق بالإرهاب.

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