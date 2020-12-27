ياسمين الشاذلى بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. غدًا

تحل الشاعرة ياسمين الشاذلي٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن تقرأ «الشاذلي» مجموعة من قصائدها الشعرية بعنوان: «من وحيه- نوتة بِكر- ليالي الشمال الحزينة».كانت «الشاذلي» قد فازت بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية بقصيدة «هلال حوا» عام 2008 من أكاديمية أخبار اليوم، وعملت كرئيس لصفحة الأدب والفن بجريدة السوق العربية عام 2007.كما شاركت في افتتاح المعرض العربي الأول للكتاب بأمسية نجوم الابداع سبتمبر عام 2011، ومهرجان شعراء الغضب علي مسرح روابط مارس عام 2011 وشاركت في مهرجان العامية الخامس بساقية الصاوي بالزمالك عام 2011، ومهرجان شعر العامية باتحاد كتاب مصر، أعوام 2012 و2013 و2014.