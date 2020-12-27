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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

صفحات مفيدة لايفوتك الاشتراك فيها على موقع «فيسبوك»

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:23 ص
فيسبوك
فيسبوك
مصطفى شهيب
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على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ملايين الصفحات المختلفة، ولكن هناك صفحات متميزة إذا تعرفت عليها ستقدم لك الإفادة اليومية في جميع جوانب حياتك، الثقافية والعلمية والمستقبلية والترفيهية حتى مظهرك وأناقتك.

1- Bring Up Genius
اذا كنت مهتم بالشأن العلمي فأنت على الطريق الصحيح، تلك الصفحة تبسط العلوم الصعبة بشكل مذهل ورائع، وتقدم نظريات الفيزياء والكيمياء بشكل ترفيهي وبسيط وتحطم فكرة صعوبة تلك المواد التى درسناها قديما بالمدراس.

2- فتبينوا لمكافحة الخرافات على الإنترنت
لأن "فيسبوك" أصبح موقع به الكثير من المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة التي تضر بسمعة الأشخاص أو المنتجات، أو حتى الأخبار المفزعة التي ليس لها أي أساس من الصحة تقوم تلك الصفحة بتصحيح الشائعات والخرافات التي يطلقها المجهولون على موقع "فيسبوك".

3- Screen Mix
من الصفحات الممتعة التي تهتم بالسينما الأمريكية، وعليها ستجد مواعيد الأفلام على القنوات المختلفة وأخبار عن الأفلام الجديدة وحياة النجوم المفضلين لك، كما تمتاز الصفحة بأنها تهتم بالاقتباسات من أفضل أفلام هوليود.

4- Travel like an Egyptian
إذا كنت من هواة السفر والرحلات عليك الاشتراك بتلك الصفحة الخاصة بتفاصيل السفر والرحلات وتوفر معلومات كثيرة عن أهم الأماكن المقترح زيارتها وأسعارها وتقارير عن الذي زاروها من قبل والذين يرصدو مميزات وسلبيات الأماكن.

5- تنوير "Tanweer"
إذا كنت من هواة الأفلام الوثائقية القصيرة، عليك الانضمام لتلك الصفحة المميزة والمتخصصة في تغطية الوثائقيات الأجنبية المترجمة باللغة العربية أو الوثائقيات باللغة العربية، وفيها ستجد وثائقيات عن جميع أنواع المواضيع، التاريخية والاجتماعية، والحيوانات والنباتات والبلاد.

6- منح دراسية
صفحة بتهتم بكل أخبار المنح للطلبة التى تنوي السفر للخارج من أجل الدراسة واستكمال حياتهم التعليمية، الصفحة توفر جميع أنواع المنح من كل الدول وكل التخصصات النظرية والعملية وتدلك على الارشدادات المتبعة للحصول على تلك المنح.

7 – جروب "ألبس صح"
هو جروب مختلف، لا يحمل دعاية لأي شركة ملابس أو محل، وإنما تقوم فكرته على وضع صورتك بأطقم اللبس المختلفة ويقوم الأعضاء بالتعليق على مظهرك وابداء ملاحظاتهم على ملابسك، حيث يدلونك على الأخطاء التى ارتكبتها أثناء اختيارك ملابسك.

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